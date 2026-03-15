Apple не станет отказываться от провального дизайна iOS

Несмотря на критику дизайна Liquid Glass в iOS 26, Apple не планирует отказываться от концепции и намерена продолжать ее развитие, постепенно распространяя на другие продукты своей экосистемы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Интерфейс Liquid Glass является результатом многолетней работы дизайнерской команды Apple. Основные принципы этого подхода сформировались еще в процессе разработки системы visionOS для гарнитуры Apple Vision Pro, которая вышла на рынок в 2024 году после нескольких лет разработки.

С учетом масштабности проекта отказ от новой дизайн-концепции в краткосрочной перспективе маловероятен. По оценкам экспертов, даже если компания решит радикально пересмотреть подход, подобные изменения потребуют нескольких лет.

Liquid Glass стал одним из крупнейших в области дизайна интерфейса внутри Apple и разрабатывался при участии всей команды дизайнеров. Руководство компании поддерживало выбранное направление, а свидетельств значимого внутреннего сопротивления концепции на этапе разработки обнаружено не было.

При этом эксперты признают, что текущая реализация интерфейса далека от идеальной. Основные претензии связаны с читаемостью элементов: прозрачные слои иногда перекрывают текст и иконки, что может ухудшать восприятие информации. Особенно заметны подобные проблемы на устройствах с меньшими экранами или в определенных сценариях использования.

По мнению аналитиков, Apple будет постепенно совершенствовать интерфейс, следуя стратегии поэтапных изменений, аналогичной эволюции дизайна после запуска iOS 7. Уже в бета-версии iOS 26.4 компания внесла ряд исправлений, включая новые настройки, позволяющие уменьшить эффект «стекла».

Ожидается, что Liquid Glass станет долгосрочным визуальным стилем операционных систем Apple и будет постепенно адаптироваться для разных устройств, включая iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.