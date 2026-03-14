Россияне массово пожаловались на недоступность Telegram

В России случился массовый сбой в работе Telegram. Об этом сообщает сайт Detector404, который выполняется функцию сервиса мониторинга сбоев в рунете.

За сутки сервис зафиксировал 2588 жалоб на проблемы с использованием Telegram. Из них 376 были отмечены за последний час. Объем сообщений о проблемах начал расти с 12:00 по московскому времени.

С чем связаны проблемы, не сообщается. Однако из облака тегов следует, что у россиян не загружаются медиафайлы, а также не отправляются сообщения.

Самая большая доля жалоб (11%) пришлась на Брянскую область. Второй место с долями по 6% делят Белгородская и Курская области. Республика Тыва и Ярославская область оказались на третьем месте с показателем 5%.

Около половины жалоб (43,8%) пришлись на пользователей Telegram на Android. Почти треть (29,5%) – на Windows, а четверть (24,3%) – на iOS. Остальные 2,4% распределились между macOS и другими платформами.