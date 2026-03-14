Домашний интернет оградят лимитами на трафик

На фоне перехода пользователей мобильного интернета на фиксированную, т.е. проводную связь операторы проводного интернета ищут способы адаптации под растущие запросы, в том числе через введение лимитированных тарифов для физлиц. ФАС в свою очередь планирует проверить насколько такая практика соответствует законодательству. Эксперты отмечают, что лимиты неофициально существовали всегда, а проблема в тех, кто маскирует коммерческое потребление под бытовое, что приводит к разбалансировке нагрузки на сети.

Оператор "Дом.ру", принадлежащий "ЭР-Телекому", в ряде регионов начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика. Механика повторяет логику сотовых операторов, отличаются только цифры: при превышении лимита в 3 терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с.

Как пояснили в пресс-службе "ЭР-Телекома", компания тестирует проект среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

"По нашим оценкам, "сверхпотреблениие" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что по их оценкам, ограничения могут затронуть менее 1% пользователей, "так как 85% клиентов Дом.ру ежемесячно потребляют до 500 ГБ. Отслеживать объем трафика можно в личном кабинете на сайте".

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России "РГ" сообщили, что "служба проведет оценку действий провайдера Дом.Ру на предмет экономической и технологической обоснованности".

В Ростелекоме разделяют обеспокоенность коллег аномальными объемами потребляемого трафика, что может отражаться работоспособности сети в целом сегменте.

"Задача оператора на массовом рынке - сохранить баланс и возможность получения всеми абонентами услуг без снижения их качества. Под это строятся и сети доступа. Абоненты активно используют интернет - смотрят фильмы и сериалы высокого качества, играют в онлайн-игры, пользуются нейросетями и так далее. В редких случаях фиксируется аномальный трафик, который не характерен для использования интернета в личных целях, и скорее соответствует бизнес-потреблению. В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, то вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей. Много качающие абоненты, которые используют передачу данных для предпринимательской деятельности, могут подключить выделенную линию по тарифам B2B", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Ростелекома".

Собеседник на рынке телекоммуникаций отмечает, что среднее потребление на сегодняшний день - около 300 Гб в месяц на домохозяйство. При этом трафик у 99% абонентской базы не превышает 500 Гб в месяц.

"В то же время есть абоненты, у которых трафик стабильно, от месяца к месяцу, достигает и превышает 10 Тб, что в 20-30 раз выше среднего. Такие показатели невозможны, если речь идет об использовании домашнего интернета для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Для обеспечения качества для всех клиентов в такой ситуации оператор мог бы перестроить сеть под большие объемы, однако это сделало бы услуги дороже для всех, что несправедливо по отношению к абсолютному большинству абонентов. Более логичный вариант - строительство для таких абонентов отдельной линии как для бизнес-клиентов", - отмечает собеседник.

Эксперты уверены - ситуации с большим потреблением трафика могут быть различными, но, как правило, это или большое количество подключенных устройств, тогда даже обновления ПО могут создавать немалый "фоновый" трафик, или загрузка и раздача данных через торренты, в каких-то случаях причиной может быть онлайн-гейминг с загрузкой "тяжелых" обновлений, работа майнингового оборудования.

"Посмотрел сейчас, что висит у меня на роутере - 8 активных устройств одновременно, и еще 12 оффлайн, но "прописаны" на нем. Это 20 устройств на 3 человека. Никакого "умного дома", только принтер, ТВ, несколько ноутов, штук 5 телефонов, несколько ПК, планшет. И все это хозяйство умещается в 1 ТБ обычно в месяц", - говорит телеком-эксперт Алексей Бойко.

Подобный подход может стать общим для операторов на рынке услуг связи полагает аналитик ИАА TelecomDaily Илья Шатилин.

"Если Дом.ру станет практиковать лимитирование на постоянной основе, то стоит ожидать введения аналогичных лимитов и у других провайдеров фиксированного ШПД, поскольку абоненты, которых "выдавливает" Дом.ру, перейдут туда. Обычным домохозяйствам переживать не стоит, поскольку такие объемы потребления трафика более характерны для коммерческого использования, например, когда многокомнатная квартира, бывшая коммуналка, работает как хостел, офис или что-то подобное - хоть такое использование жилого помещения и незаконно, оно практикуется", - пояснил Шатилин.

Лимитирование тарифов существовало всегда, пусть и не афишировалось операторами связи, рассказал "РГ" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Все дело в том, что "безлимитность" в трафике, как и например при работе "шведского стола" в гостинице на курорте - это маркетинговая фишка, базирующаяся на точном расчете честного потребления.

"Безлимитный трафик по сути не является безлимитным. Каждый оператор устанавливает некую планку - после такого-то объема мы режем скорость. Оператор смотрит, что 99,9% абонентов качают в среднем такой-то объем. Там есть разные страты, но как правило берут 10% самых тяжелых абонентов, которые качают, например, по 50 гигабайт в сутки. Ну, то есть получается почти полтора терабайта в месяц. Дальше на это накидывается условное удвоение - и вот искомые 3 терабайта мы получили", - пояснил эксперт.

Муртазин отметил, что для юридических лиц подключение другое, например для ресторанов формула высчитывается совсем иначе. Несмотря на то, что в последние годы тарифы для юрлиц пошли заметно вниз, они по-прежнему платят намного больше, чем физическое лицо. Кроме того, у них иная тарифная сетка, где объемы трафика имеют значение. Наконец - они обязаны верифицировать пользователей своей беспроводной сети, что так же стоит заметных денег. В результате многие притворяются абонентами-физическими лицами.