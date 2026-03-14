Переписки в Instagram* станут менее безопасными

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявила о прекращении поддержки сквозного шифрования (E2EE) в личных сообщениях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после 8 мая 2026 года. Об этом сообщает издание The Hacker News (THN).

В справочном документе компания указала, что пользователи, чьи переписки затронет изменение, получат инструкции по скачиванию медиафайлов и сообщений, которые они хотят сохранить. Для этого может потребоваться обновление приложения до последней версии.

В комментарии Meta заявила, что лишь небольшое число пользователей включали сквозное шифрование в директ-сообщениях, поэтому функция будет удалена в ближайшие месяцы. При этом в компании подчеркнули, что желающие продолжить общение с E2EE могут воспользоваться WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Meta начала тестировать сквозное шифрование для личных сообщений Instagram в 2021 году в рамках инициативы главы компании Марка Цукерберга по развитию более приватного общения в соцсетях. Функция была доступна не во всех регионах и не включалась по умолчанию.

В феврале 2022 года, спустя несколько недель после начала боевых действий между Россией и Украиной, зашифрованные личные сообщения стали доступны всем совершеннолетним пользователям в этих странах.

