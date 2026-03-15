В России разгадали древнеегипетскую загадку

По данным портала РИА Новости, в Фивах было обнаружено археологическое открытие, возраст которого насчитывает почти три тысячелетия. Этот нетронутый временем комплекс содержит множество мумий, драгоценностей и загадочных свитков, представляющих собой настоящую сенсацию. Самое важное – находка проливает свет на древние ритуалы, которые ранее считались мифами.

Большинство путешественников, посещающих Египет, направляются в Долину царей, желая увидеть гробницу Тутанхамона или усыпальницы фараонов из рода Рамзесов. Однако это лишь малая часть обширного некрополя Фив, раскинувшегося на многие километры вдоль Нила. Эта зона является одной из крупнейших археологических площадок в мире.

Несмотря на десятилетия исследований, здесь, казалось, уже нечего было искать. Но специалистам Министерства древностей Египта действительно повезло: в районе Асасиф была найдена нетронутая гробница. Камера, вырубленная в скале, оставалась незамеченной до тех пор, пока не обнаружили неповрежденные церемониальные печати, подтвердившие ее уникальность.

Внутри помещения было тесно от погребальной утвари, а в глубине блестели золотом крышки саркофагов. Ученые полагают, что это место служило не усыпальницей, а хранилищем, своего рода временным пристанищем для мумий и ценностей, перемещенных из других гробниц для защиты от грабителей.

Особое внимание привлекло большое количество гробов – более двадцати, что является редкостью. Их расположение, как указано в одной из публикаций, свидетельствует о тщательном планировании, а не о спешном перезахоронении, и указывает на институциональное управление, предположительно, со стороны храмовых властей.

На саркофагах отсутствовали личные имена, но были четко видны профессиональные титулы, все они принадлежали жрецам. Радиоуглеродный анализ позволил отнести большую часть находок к Третьему переходному периоду (1070-664 гг. до н.э.), времени политической нестабильности в Египте. В этот период Верхний Египет, с центром в Фивах, находился под властью жречества бога Амона, представляя собой теократию.

Среди служителей культа выделялась группа, известная как "певицы Амона". Женщины-жрицы были редким явлением, и, в отличие от второстепенных фигур, они активно участвовали в ритуалах. Их значительное влияние в эпоху политических потрясений объясняется владением землями и экономическими связями.

До недавнего времени египтологи имели сведения лишь об одной представительнице этой группы, найденной в Фивах в конце XIX века и хранящейся в Эрмитаже. Однако повторное исследование ее останков в 2017 году показало, что это был мужчина-жрец.

Открытие в Асасифе дает новую надежду. По предварительным данным, мумии, найденные здесь, женские. Недавно рядом с гробницей был обнаружен тайник с восемью свитками папируса, некоторые из которых запечатаны. Захи Хавасс назвал эту находку "информационным сокровищем", предполагая, что папирусы могут содержать тайные знания, подобные тем, что хранились "певицами Амона". Расшифровка этих свитков может раскрыть новые тайны древнего Египта, но для этого потребуется время, так как свитки очень ветхие.