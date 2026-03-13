Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» скорректировал орбиту МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» скорректировал орбиту Международной космической станции, увеличив ее более чем на 1 км.

Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня в 19.58 мск включились двигатели «Прогресса МС-32», проработали 634,7 секунд, выдав импульс величиной 0,62 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 километра и составила 421,54 километра над поверхностью Земли.», — говорится в сообщении госкорпорации.

Коррекция орбиты космической станции проводилась для создания баллистических условий перед прибытием и расстыковкой космических кораблей. В «Роскосмосе» уточнили, почти каждый месяц станция теряет от сотен метров до нескольких километров высоты, в зависимости от активности Солнца, которое в свою очередь влияет на состояние атмосферы Земли.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что МКС планируют затопить в 2030 году. По его словам, в 2028 году госкорпорация приступит к постепенному сведению станции с орбиты, для того, чтобы в последующем ее затопить.