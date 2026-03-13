Россиян предупредили о возобновлении магнитных бурь

На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Об этом рассказали в пятницу, 13 марта, в Лаборатории солнечной активности Института космических исследований Российской академии наук.

Как уточняют ученые в своем Telegram-канале, особый интерес это событие 20-минутной длительности представляет потому, что оно зафиксировано на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала солнечной активности.

При этом ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры. К Земле уже пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой, и наблюдаются слабые возмущения. Прогноз по выходу на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным, предупреждают специалисты.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что во время магнитных бурь в сосудах происходит замедление кровотока. Вместе с этим частота сердечных сокращений понижается, что вызывает аритмию. Во время геомагнитных возмущений высок риск возникновения головокружений и головной боли.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина отмечала, что улучшить состояние здоровья на фоне магнитных бурь поможет отказ от вредных привычек, полноценный сон, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.