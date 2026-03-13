«Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

Специалисты «Роскосмоса» скрыли грузовой корабль «Прогресс МС-33» под обтекателем.

Накатку детали успешно завершили на Байконуре, сообщила госкорпорация в Telegram.

«Головной обтекатель призван защитить аппаратуру космического грузовика от мощного набегающего потока воздуха в первые несколько минут после старта», — говорится в сообщении.

В понедельник, 16 марта, корабль встретится с ракетой-носителем на общей сборке на космодроме.

12 марта стало известно, что «Прогресс МС-33» состыковали с переходным отсеком. Также специалисты «Роскосмоса» интегрировали командный интерфейс корабля и бортовую систему управления ракеты. Старт ракеты-носителя состоится 22 марта.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что на Байконуре восстановили кабину обслуживания стартовой площадки ракет «Союз-2», используемых в российской пилотируемой космонавтике. Восстановление заняло немногим более двух месяцев.