Что такое пейджер: стоит ли его покупать после блокировки интернета

На фоне перебоев с мобильным интернетом и связью на маркетплейсах и в магазинах наблюдается рост спроса на пейджеры — предка современных мобильных телефонов, который еще совсем недавно считался пиком коммуникационных технологий. Рассказываем, как появились пейджеры, благодаря чему они стали популярными и почему пользоваться ими сегодня очень неудобно.

Появление и распространение пейджеров

Идея пейджеров зародилась в 1920-х, когда полицейский департамент Детройта придумал использовать радиопередатчики, чтобы отправлять сигналы патрульным машинам. Однако первые настоящие пейджеры в том виде, в каком мы знаем их сегодня, в конце 1940-х изобрел канадский инженер Ал Гросс.

Гросс, ранее изобретший портативные рации и радио гражданского диапазона, разработал и первый телефонный пейджер, позволявший моментально связываться с их владельцами. Прорывная технология заложила фундамент для индустрии пейджеров, которой вскоре предстояло пройти через период бурного роста и инноваций.

В 1950-х компания Motorola, пионер в сфере мобильных коммуникаций, представила Handie-Talkie — первый портативный пейджер. Он стал важной вехой; благодаря ему пейджеры быстро стали незаменимыми инструментами во многих индустриях. Например, в медицине: портативные устройства позволяли врачам и медперсоналу связываться друг с другом и реагировать на срочные вызовы.

Ранние системы пейджинга использовали простые двухтоновые и пяти-шеститоновые протоколы, поддерживавшие ограниченное количество пейджеров. По сути, они транслировали уникальную последовательность звуковых тонов на пейджер, тем самым сигналя его владельцу, что ему пришло сообщение.

Хотя этот метод был эффективным, старые протоколы предлагали ограниченные возможности — у них не было функций, которые появились в последовавшие десятилетия. Так, в 1980-х в Великобритании появился протокол POCSAG, поддерживавший аж до двух миллионов уникальных адресов и более высокие скорости передачи сообщений. А в начале 1990-х Motorola представила FLEX — проприетарную систему, которая расширила охват до пяти миллиардов адресов.

Почему пейджеры были такими популярными

Пейджеры пользовались невероятной популярностью в 1980 и 1990-х, особенно среди профессионалов в индустриях, где нужна постоянная коммуникация. Они славились своей надежностью: пейджеры работали на радиочастотах, у которых было лучшее покрытие и проникновение в здания, чем у сигналов ранних мобильных телефонов.

К тому же, устройства были простыми, их можно было легко носить с собой, они недорого стоили и могли работать без подзарядки сутками, если не неделями. Не говоря уже о том, что, в те времена, пейджеры считались более защищенными, чем другие формы коммуникации, поскольку они работали на выделенных радиочастотах.

Так почему же пейджерами сегодня практически не пользуются? Ответ предельно прост — их нишу повсеместно заняли смартфоны. Нынешние смартфоны куда более универсальны, и предлагают куда больше возможностей, чем даже самые продвинутые пейджеры. Покрытие мобильных сетей тоже стало значительно лучше, чем на заре технологии; теперь во многих областях, где раньше у пейджеров было преимущество, смартфоны без проблем ловят связь.

Для среднестатистического человека пейджер не будет полезным устройством. Как минимум потому, что для ответа на сигнал по пейджеру (или его отправки) все равно нужно найти телефон — в таком случае гораздо проще пользоваться смартфоном, не создавая дополнительных трудностей. Пейджер так же не может передавать текстовые сообщения с таким же удобством, как простейший, самый дешевый телефон. Никакого доступа к Интернету, никаких NFC-чипов, сторонних приложений и других удобств.

Помимо всего прочего, пейджеры сегодня не так безопасны, как казалось 40 лет назад; у них нет технологий шифрования и защиты данных, которые сегодня встроены в каждый смартфон. Для России актуален и еще один момент — законодательный. Последняя лицензия на пейджинговые услуги в РФ истекла еще в 2023 году, и Минцифры признало технологию устаревшей.

Что ждет пейджеры в будущем

Хотя популярность смартфонов давно затмила пейджеры, нельзя сказать, что они стали совсем уж пережитком прошлого. Ими по-прежнему пользуются в определенных сферах. Например, многие госпитали продолжают оснащать сотрудников пейджерами, потому что те ловят даже в самых труднодоступных уголках больниц. Да и своего преимущества по связи они не потеряли — в наиболее отдаленных локациях, где могут быть проблемы с мобильными сетями, радиочастоты пейджеров работают как ни в чем ни бывало.

По мнению некоторых аналитиков, рынок пейджеров может обрести второе дыхание благодаря «интернету вещей» и различным региональным сервисам. Например, устройства, у которых есть сенсоры и GPS, могут применяться для удаленного наблюдения за пациентами или материальным имуществом, а также для автоматизированного ответа на срочные вызовы.

А вот как замену мобильному интернету или телефону покупать пейджер сегодня точно не стоит. Пусть железка может оказаться рабочей, обслуживать ее сегодня некому. Поэтому, даже если вы купить сегодня эту диковинку, то ничего не от нее не добьетесь.