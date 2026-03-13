Создана роболошадь, на которой можно ездить

Компания DEEP Robotics представила роболошадь, на которой можно ездить
Компания DEEP Robotics представила специальную версию четвероногого робота под названием Year of the Horse Special Edition. Проект посвящен Году Лошади по восточному календарю и превращает привычную платформу робопса в устройство, напоминающее механическую лошадь, которую можно даже оседлать.
Разработка создана на базе одной из стандартных четвероногих роботизированных платформ компании. Инженеры изменили форму корпуса, добавили элементы, имитирующие копыта, и переработали пропорции, чтобы устройство внешне и по характеру движений больше походило на лошадь. В результате получился робот, который демонстрирует возможности современной робототехники в более художественном и креативном формате.
При этом внутри используется та же технологическая основа, что и в промышленных моделях компании. Подобные системы обычно применяются для инспекций, научных задач и работы в опасных условиях, где человеку находиться сложно или рискованно.
В компании отмечают, что проект показывает, как робототехника может выходить за рамки сугубо утилитарных задач, объединяя технологии с элементами культуры и творчества.