Создана роболошадь, на которой можно ездить

Компания DEEP Robotics представила специальную версию четвероногого робота под названием Year of the Horse Special Edition. Проект посвящен Году Лошади по восточному календарю и превращает привычную платформу робопса в устройство, напоминающее механическую лошадь, которую можно даже оседлать.

© Youtube

Разработка создана на базе одной из стандартных четвероногих роботизированных платформ компании. Инженеры изменили форму корпуса, добавили элементы, имитирующие копыта, и переработали пропорции, чтобы устройство внешне и по характеру движений больше походило на лошадь. В результате получился робот, который демонстрирует возможности современной робототехники в более художественном и креативном формате.

При этом внутри используется та же технологическая основа, что и в промышленных моделях компании. Подобные системы обычно применяются для инспекций, научных задач и работы в опасных условиях, где человеку находиться сложно или рискованно.

В компании отмечают, что проект показывает, как робототехника может выходить за рамки сугубо утилитарных задач, объединяя технологии с элементами культуры и творчества.