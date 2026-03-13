Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три недели

Вспышка класса M произошла на Солнце в пятницу, 13 марта. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным ученых, максимум излучения был достигнут в 12:55 по московскому времени, продолжительность события составила около 20 минут. Вспышка класса M случилась на фоне провала солнечной активности, который продолжается уже почти месяц, ведь последний раз вспышку класса M фиксировали 25 февраля.

Само событие, добавили в лаборатории солнечной астрономии, является довольно рядовым по той причине, что оно относится к самой нижней границе М-класса, взрыв, скорее всего, является единичным и относительно случайным.

При этом, ученые также добавили, что к Земле пришли первые потоки плазмы, которые связаны с корональной дырой, и уже наблюдаются слабые возмущения – к концу дня выход к уровню магнитных бурь нельзя исключать.