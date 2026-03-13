Блогер проверил Samsung Galaxy S26 Ultra зажигалкой и лезвием

Автор популярного YouTube-канала JerryRigEverything опубликовал видео с тестом на прочность смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. Ранее блогер уже показывал разборку устройства, а теперь подверг его стандартным испытаниям на износ и устойчивость к повреждениям.

Защитное стекло экрана продемонстрировало типичные для современных смартфонов показатели твердости – поверхность начинает царапаться материалами с уровнем шесть по шкале Мооса. Однако в случае с Galaxy S26 Ultra следы от таких воздействий оказались менее заметными, чем обычно. По мнению автора, это может быть связано не столько с самим стеклом, сколько с особенностями отражения дисплея, в том числе из-за технологии Privacy Display.

В остальном устройство показало ожидаемые результаты. Смартфон успешно прошел тест на изгиб без видимых повреждений конструкции. Испытание экрана зажигалкой и алюминиевого корпуса канцелярским лезвием показали ожидаемые результаты.

Блогер также отметил, что декоративные кольца вокруг модулей камеры снимаются довольно легко, однако в повседневной эксплуатации это вряд ли станет проблемой для пользователей.

Ранее выяснилось, что из-за ошибки в Samsung Galaxy S26 пользователи не могут запускать приложения.