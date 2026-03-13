Китай запустил два экспериментальных спутника

Китай запустил на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-30
Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно вывела на орбиту два спутника серии Shiyan-30. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Запуск состоялся в 6:33 по местному времени (01:33 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
Аппараты предназначены для проведения научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и отработки новых технологий.
Нынешний пуск стал 632-м по счёту для ракет-носителей семейства Long March.
Ранее китайские ученые сообщили о сенсационных результатах эксперимента с грызунами, побывавшими на борту орбитальной станции «Тяньгун». У пары мышей, вернувшихся после краткосрочной космической командировки, на Земле родилось небывало многочисленное и здоровое потомство.
