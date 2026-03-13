Владельцам Android грозит новая опасность

Сотрудники компании «Перспективный мониторинг», входящей в группу компаний «ИнфоТеКС», сообщили об обнаружении нового вредоносного программного обеспечения для мобильных устройств. Новый троян маскируется под привычное приложение для просмотра фотографий и на данный момент, по состоянию на 10 марта 2026 года, остаётся незамеченным для большинства антивирусных решений.

© Android

Вредоносная программа относится к семейству Pulsar SMS Stealer и распространяется под названием «Фотографии_2920». Основной механизм заражения довольно стандартен, но при этом эффективно работает: злоумышленники рассылают APK-файл через мессенджеры. Пользователь, считая, что загружает обычную фотогалерею, на самом деле устанавливает троян на своё устройство.

Функциональность трояна включает:

Перехват SMS-сообщений, включая одноразовые коды подтверждения (2FA), используемые банками и другими онлайн-сервисами.

Чтение, отправку и удаление сообщений без ведома пользователя.

Сбор информации об устройстве: модель, версия ОС, состояние батареи, активность экрана, список установленных приложений и наличие критических разрешений.

Автозапуск после перезагрузки и постоянную работу в фоновом режиме.

Маскировку сетевого трафика через специальные Heartbeat-пакеты, передающие на сервер злоумышленников подробные сведения о состоянии устройства.

Шифрование команд управления с использованием AES-256-GCM, что значительно осложняет обнаружение и анализ трояна.

Как отмечает Александр Рудзик, старший специалист по киберугрозам «Перспективного мониторинга», маскировка вредоносных приложений под медиаприложения уже давно применяется злоумышленниками (например, ранее наблюдалось у семейства Mamont), но текущий образец демонстрирует техническую новизну, включая более продвинутые методы обхода защиты и шифрования сетевого трафика.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что троян не найден на общедоступных платформах вроде Google Play. Это указывает на то, что кампания находится на ранней стадии развития и ориентирована на целевую доставку через мессенджеры пользователям в России.

Рекомендации экспертов:

Не загружать приложения из непроверенных источников, особенно полученные через мессенджеры или сторонние сайты.

Проверять разрешения приложений — подозрительно, если фотогалерея запрашивает доступ к SMS или системным функциям.

Использовать актуальные версии антивирусного ПО и регулярно обновлять систему.

Настроить двухфакторную аутентификацию через приложения-генераторы кодов, а не SMS, чтобы снизить риск компрометации.

При малейших подозрениях на активность трояна — немедленно отключить устройство от сети и обратиться к специалистам.

Эксперты подчеркивают: раннее обнаружение подобных угроз и соблюдение базовых правил цифровой гигиены остаются ключевыми средствами защиты от потери данных и финансовых средств.