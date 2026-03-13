Ученые проверили медицинский рецепт 1550 года до н. э.

Новая интерпретация медицинского рецепта, выписанного 3500 лет назад в Египте, позволяет предположить, что античные врачи, возможно, промывали глаза пациентов грудным молоком для лечения некоторых офтальмологических заболеваний. Вряд ли такая терапия придется по вкусу современным людям, но практического смысла она, как оказалось, не лишена.

© naukatv.ru

Авторы исследования в Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics изучили папирус Эберса — один из наиболее полных медицинских документов Древнего Египта, который датируется примерно 1550 годом до н. э. Среди множества рекомендаций, перечисленных в тексте, по крайней мере в четырех предписывается использовать грудное молоко для лечения глаз.

Это средство рекомендуется, например, для удаления «крови в глазах» и «прозрения», а также упоминается в рецептах от воспаления глаз и некоего заболевания, приводящего к слепоте. Во всех этих случаях молоко должно принадлежать женщине, родившей сына. Египтологи традиционно интерпретируют это требование как отсылку к магическому ритуалу, связанному с богиней Исидой, чье молоко, согласно мифу, вскормило ее сына Гора и вернуло жизнь ее убитому мужу Осирису.

Авторы исследования рассматривают это предписание более буквально. Они обращают внимание, что грудное молоко содержит факторы роста, включая эпидермальный фактор роста (EGF), трансформирующий фактор роста альфа (TGF-α) и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1). Примечательно, что те же самые соединения присутствуют в аутологичной сыворотке — каплях из крови самого пациента, — признанной основным методом лечения тяжелой формы синдрома сухого глаза (ССГ).

По данным исследователей, ССГ поражает до 17% населения, при этом четырехмесячный курс лечения аутологичной сывороткой в Великобритании стоит около 1100 фунтов стерлингов (примерно 1475 долларов США). В связи с этим они задаются вопросом: не может ли грудное молоко стать более доступной, но не менее эффективной альтернативой?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, поскольку клинических испытаний с применением грудного молока для лечения ССГ у людей не проводилось. Тем не менее, ряд доклинических исследований указывает на потенциальную пользу молока как офтальмологического средства.

К примеру, эксперименты на мышах показали, что человеческое молоко ускоряет заживление поверхности роговицы после повреждения, во многом благодаря содержащимся в нем факторам роста. Также было замечено, что закапывание молозива матери в глаза недоношенным детям снижает частоту развития конъюнктивита, вероятно, из-за антимикробного действия иммуноглобулинов и лизоцима.

Таким образом, грудное молоко потенциально может стать экономически эффективным средством лечения ССГ, приходят к выводу ученые. Однако в качестве более доступной и этически менее спорной альтернативы они предлагают коровье молозиво.