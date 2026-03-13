Ученые выяснили, как правильно внедрять ИИ

Искусство веками оставалось исключительной прерогативой человека, но эпоха генеративного ИИ заставляет ученых пересмотреть границы креативности. Цзинхуэй Хоу, доцент Колледжа бизнеса при Хьюстонском университете, провела исследование того, как нейросети влияют на творческий процесс. Результаты работы, опубликованные в журнале Information Systems Research, показывают: эффект от внедрения ИИ радикально меняется в зависимости от этапа работы и квалификации автора.

Две стадии созидания

Работа проводилась на примере работы дизайнеров, поиска дизайнерского решения. Исследователи разделили творческий процесс на две ключевые фазы: дивергентную (свободный поиск и генерация идей) и конвергентную (логический отбор и воплощение лучшего варианта).

На первом этапе — этапе поиска концепции — нейросети оказались безусловным благом для всех.

«ИИ обладает вычислительной мощностью, которая выходит за рамки человеческого воображения, — отмечает Хоу. — Например, человеку сложно в деталях представить тигра с крыльями, но алгоритм справляется с этой визуализацией мгновенно».

На стадии брейнсторминга ИИ служит мощным катализатором как для обывателей, так и для экспертов, предлагая нестандартные визуальные ходы.

Ловушка реализации

Проблемы начинаются на втором этапе, когда идею нужно воплотить в финальный продукт. Здесь ученые обнаружили серьезную разницу между профессиональными дизайнерами и любителями.

Для людей без специальной подготовки ИИ остается полезным инструментом, позволяющим создавать приемлемый результат без владения сложными техниками. Однако для профессионалов нейросеть на этом этапе превращается в обузу.

«Дизайнеры тратят годы на обучение тому, как материализовать художественный образ. ИИ использует иные технические приемы для создания работы, и зачастую эксперту проще создать все с нуля, чем переделывать и корректировать то, что выдал алгоритм», — поясняет автор исследования.

Для профи процесс «исправления» за ИИ становится обременительным и часто мешает привычному рабочему процессу.

Технологии должны адаптироваться

Результаты исследования имеют важное значение для разработчиков. По мнению Хоу, создателям нейросетей нужно перестать навязывать пользователям жесткие алгоритмы реализации. Вместо того чтобы заставлять людей подстраиваться под логику машины, ИИ должен предлагать гибкие инструменты, которые интегрируются в индивидуальный рабочий процесс мастера.

«Мы рекомендуем всем использовать ИИ на этапе мозгового штурма. Но на стадии реализации продукты должны быть более адаптированными под конкретного пользователя. Речь не о том, чтобы люди обслуживали ИИ, а о том, чтобы технология обслуживала людей», — подводит итог исследователь.

Проще говоря, пока нейросети отлично справляются с ролью «музы», но все еще остаются плохими «подмастерьями» для настоящих профессионалов.