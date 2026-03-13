«Яндекс» работает над созданием ИИ-ассистента для покупок

«Яндекс» планирует развивать виртуального помощника для совершения им покупок по поручению клиента, сообщили Forbes в ИТ-компании. Ассистента ждет широкий спектр задач: от уточнений у продавца о наличии товара до общения с поддержкой магазина на этапе доставки.

Для этих целей в сегменте «Поисковые сервисы и ИИ» создадут новое подразделение, которое возглавит Роман Маресов, до этого курировавший e-com и фудтех в «Яндексе». По прогнозам ИТ-компании, к 2030 году на покупки внутри ИИ-ассистентов придется около 10% ото всех онлайн-транзакций (3 трлн рублей). Этот шаг ставит «Яндекс» в один ряд с OpenAI и Google, которые уже запустили аналогичные платежные функции в ChatGPT и Gemini.

Аналитики позитивно оценивают планы компании, напоминая о преимуществах, которых нет у ее прямых конкурентов — Wildberries и Ozon, а именно — о наличии у «Яндека» собственного поискового трафика, который позволяет судить о намерении и желаниях пользователей.

«Это [поисковый трафик], пожалуй, самый ценный актив: например, запрос «Купи мне робот-пылесос за 40 000» сразу дает «Яндексу» бюджет, категорию и контекст», — говорит основатель IT-интегратора AWG Александр Хачиян.

Кроме того, наличие у «Яндекса» своего маркетплейса, логистики, платежной системы и «Алисы» позволяет ему контролировать все этапы исполнения заказа без привлечения партнеров, добавляет эксперт.

С другой стороны, с появлением маркетплейсов последние отчасти заместили поисковый трафик: люди привыкают искать товар на платформах, а не в интернете, предупреждает совладелец Eshopmedia и eCompass Capital Евгений Щепелин.

«ИИ-ассистенты могут встать между покупателем и любым другим интернет-магазином, забрав на себя транзакцию, если магазин или платформа позволит это сделать», — предупреждает он.

Однако основная трудность заключается в построении полной «оркестрации» процесса: сделать так, чтобы ассистент мог делать все — искать товары, проверять информацию, выбирать продавца, анализировать и применять скидки и выполнять другие задачи. «Далее оформление заказа, доставка, монтаж, демонтаж — нужно уметь решать возникающие проблемы и быть на связи», — подытожил Хачиян.