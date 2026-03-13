Магнитные бури обрушатся на Землю

Вечером в пятницу, 13 марта, на Землю могут обрушиться магнитные бури от корональной дыры на Солнце. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

За сутки скорость набегающего на Землю потока солнечного ветра должна вырасти, а в след за этим — увеличиваться геомагнитные индексы. Источником грядущего возмущения магнитосферы стала крупная корональная дыра на Солнце — она визуально похожа на разлом от южного до северного полюса звезды. Ученые отметили, что эта дыра существует давно и месяц назад уже проходила по видимой стороне солнечного диска.

При прошлом прохождении она вызвала магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по пятибалльной шкале).

«Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз», — спрогнозировали специалисты.

По расчетам исследователей, магнитные бури могут начаться ближе к полуночи 13 марта. Если прогноз сбудется, россияне смогут наблюдать полярные сияния.

Ранее астроном Сергей Богачев предсказал, что магнитных бурь на Солнце, которые появляются под влиянием корональных дыр и становятся причиной магнитных бурь на Земле, с 2028 по 2031 год не будет.