Почему покупать пейджеры уже бесполезно

Покупка пейджеров для гражданских пользователей сегодня не имеет смысла, поскольку в России больше не осталось компаний, обслуживающих такую связь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Он объяснил, что около года назад прекратила работу последняя компания, которая обеспечивала пейджинговую связь для геологов в одном из удаленных регионов России. В связи с этим он подчеркнул, что покупка таких устройств для гражданских целей сейчас не имеет практического смысла.

Эксперт также отметил, что в последние дни люди оказались не готовы к введению ограничений связи, которые вводятся в целях безопасности. По его словам, многие из-за этого находятся в растерянности и начинают скупать любые доступные средства коммуникации.

Кусков добавил, что людей необходимо информировать о завершении подобных ситуаций и объяснять, что такие ограничения носят временный характер. Он также указал, что вместо покупки устаревших устройств связи стоит пользоваться возможностями проводного интернета и точками Wi-Fi.

До этого техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рассказал «Газете.Ru», что сообщения СМИ о росте продаж пейджеров на фоне блокировок интернета — выдумка, поскольку в России не осталось сервисов, которые бы оказывали услуги пейджинговой связи. По его словам, старые гаджеты годятся только как реквизит для кино.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета.