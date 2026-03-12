Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете

Сайт GFWatch опубликовал данные о количестве интернет-блокировок в Китае. Согласно исследованию, Россия обогнала КНР по числу ограничений порталов в Сети.

По данным аналитического портала, в 2023 году количество заблокированных доменов в КНР достигло около 308 тыс. — это стало пиком для страны. При этом, дальше статистика пошла на спад и упала до 160 тыс. Ранее в СМИ сообщали, что в 2024 году количество заблокированых интернет-ресурсов в России достигло более 400 тыс.

Стоит отметить, что актуальные данные о количестве блокировок интернет-порталов пока аналитики не приводят. В 2025 году Роскомнадзор сообщал, что в России объём удалённых материалов увеличился на 59%, достигнув 1,289 млн единиц.