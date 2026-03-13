Ученые оценили ущерб, нанесенный природе Севера

Нефтегазовые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа сильнее многих других регионов страны ощущают последствия техногенного влияния ТЭК. И поскольку добыча ресурсов еще долгие годы будет оставаться основой экономики этих субъектов РФ, необходимо адекватно оценить наносимый природе ущерб, чтобы по возможности его минимизировать. Причем определять урон нужно не только в рублях, но и в натуральном выражении, уверены завсектором регионального природопользования и геоэкологии Института экономики УрО РАН Владимир Логинов и доцент Уральского государственного горного университета Александр Соколов.

© Российская Газета

Только в прошлом году в Югре были определены четыре перспективных поисковых нефтяных кластера. По предварительным данным, их общий ресурсный потенциал составляет около трех миллиардов тонн нефти. Между тем открытие новых месторождений и хозяйственная деятельность существенно трансформируют предназначение земельных угодий - в первую очередь лесного фонда и земель, предназначенных для развития традиционной деятельности коренного населения, в частности оленеводства. Так, из-за интенсивного промышленного освоения только 40 процентов пастбищ в Югре и 35,7 процента на Ямале соответствуют нормативным показателям, то есть пригодны для выпаса оленей.

- Статистика последних лет свидетельствует, что в Югре площадь нарушенных земель составляет около 56 тысяч гектаров, в ЯНАО же достигает 105 тысяч. Наносимый при добыче ресурсов вред природе зачастую компенсируется только исходя из стоимостных оценок, не учитывающих всей сложности живых систем. Тогда как показатели натурального ущерба позволяют учитывать и косвенное влияние на экономическую оценку широкого круга видов флоры и фауны, которое невозможно оценить в стоимостном выражении, - поясняет Владимир Логинов.

На два северных региона УрФО приходится от 15 до 17 процентов нарушенных в целом по стране земель. Значительная часть этих площадей деградировала в результате длительного использования и, естественно, требует восстановления. По оценке специалистов, оленьи пастбища утратили природную спелость на 5-80 процентов. Промышленное освоение территории Югры в 1960-1980 годах привело к изъятию оленьих пастбищ для строительства предприятий ТЭК и инфраструктуры, в результате их площадь сократилась на миллион гектаров.

Процесс освоения нефтегазовых ресурсов Ямала продолжается, наряду с вводом в строй новых месторождений идет модернизация действующих. Но ситуация в ЯНАО несколько иная, чем в ХМАО. В основных районах оленеводства - Приуральском, Тазовском и Ямальском - деградация оленьих пастбищ в меньшей степени связана с изъятием земель для нужд промышленности и созданием объектов транспортной инфраструктуры. К чрезмерной нагрузке на эти угодья в основном приводит неконтролируемый рост поголовья животных, так называемый перевыпас. Для восстановления растительности (лишайникового покрова) потребуются десятки лет.

На Ямале к чрезмерной нагрузке на угодья приводит не промышленное использование, а неконтролируемый рост поголовья оленей

- Быстрее всего сокращение пастбищ шло на полуостровах Тазовском и Ямальском. С 1997-го по 2019 год площадь пастбищ там снизилась с 63 до 32 тысяч гектаров, в том числе в Приуральском районе - в 3,3 раза, в Тазовском - в два, а в Ямальском - в 1,7 раза. Все это, в свою очередь, обусловливает растущую деградацию существующих оленьих пастбищ, - уточняет ученый.

Помимо непосредственного изъятия таких земель для индустриального использования есть и косвенный фактор - негативное влияние промышленных объектов на природную среду вокруг них (загрязнение и шумовое воздействие). Для оценки натурального ущерба используются такие показатели, как годовая оленеемкость пастбищ и период их восстановления. Так, по результатам специальных обследований земель, для условий ЯНАО научно обоснованная годовая оленеемкость одного гектара составляет 0,014-0,033 (в среднем 0,023 оленя на гектар в год). Период восстановления нарушенного хозяйственно-биологического потенциала зависит от силы воздействия: при слабом воздействии он равняется 1-5 годам, при умеренном - 6-10, при сильном может достигать 25 лет, а при катастрофическом земля вообще не восстанавливается.

Можно ли снизить нагрузку на природную среду, учитывая, что процесс освоения и разработки месторождений углеводородов продолжается? Эксперты утверждают, что для этого необходим инновационный подход.

- Чем прогрессивнее добывающие корпорации, тем меньший вред они наносят коренному населению и окружающей среде. Это обусловлено не только высоким технологическим уровнем производства, но и предельной компактностью хозяйственной деятельности: локальная разработка ресурсов позволяет ограничить площадь воздействия на природный комплекс. Этому способствует также развитие морской логистики, в частности, более полное использование Северного морского пути, например, в приморской части Заполярного кластера основные транспортные коридоры для вывоза продукции и часть производственной инфраструктуры вынесены за пределы суши, - поясняет Владимир Логинов.

Другое решение проблемы связано с ограничением роста оленьих стад. Но в данном случае экономические потери (ущерб) и выпадающие в результате сокращения поголовья доходы оленеводам необходимо возместить путем субсидирования - за счет дотаций и увеличения закупочной цены на оленину.