Клименко раскрыл суть конфликта Telegram с Роскомнадзором

Владельцы Telegram не смогли договориться с Роскомнадзором из-за отказа передать ведомству данные, позволяющие выявлять экстремистов и мошенников по номеру телефона.

С другими странами мессенджер сотрудничает в этом вопросе, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Требования Роскомнадзора к Telegram очень простые. Я думаю, что и про офис в России, и про налоги все бы забыли, если бы основатель мессенджера Павел Дуров просто передавал информацию о звонках и номерах телефонов», — отметил эксперт, добавив, что этого хватило бы для обнаружения преступников.

Такую информацию мессенджер предоставляет, в частности, властям Франции, арабских стран, хотя об этом и не сообщается открыто, считает Клименко. По его мнению, шансов на сотрудничество Telegram с РКН крайне мало, поэтому компаниям, которые строят в мессенджере свой бизнес, нужно поспешить с поиском альтернативных площадок.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что власти России не хотят запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать. Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».