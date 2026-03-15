Почему стандартный файловый менеджер Android лучше аналогов?

Многие владельцы смартфонов не задумываются о менеджерах файлов, но владельцам Android приходилось — в прошлом стандартный менеджер уступал сторонним аналогам. Но с тех пор прошло много времени. Портал howtogeek.com рассказал, чем стандартный файловый менеджер Android лучше приложений от сторонних разработчиков.

Отсутствие цены и рекламы

Пожалуй, самый очевидный момент: за стандартный файловый менеджер не нужно платить, и он не надоедает рекламой. Альтернативы от сторонних разработчиков часто монетизируются за счет баннеров или всплывающих окон. Одни предлагают заплатить за про-версию, чтобы убрать рекламу, другие не показывают баннеры, но требуют активной подписки.

Конечно, есть и исключения. Менеджеры на базе открытого исходного кода обычно бесплатны и лишены рекламы. Иногда даже проприетарные приложения оказываются щедрыми. Тем не менее, если новенький пользователь Android будет искать альтернативный файловый менеджер на просторах магазинов приложений, он гарантированно наткнется на тонны рекламы.

Не нужно выдавать сомнительным приложениям много разрешений

Еще одно преимущество встроенного менеджера в том, что он не просит выдавать ему разрешения — они и так у него есть. На вопрос, стоит ли доверять Google или Samsung, каждый отвечает сам, но в момент покупки смартфона, а не открытия приложения.

Альтернативы, тем временем, нередко просят выдавать им доступ вообще ко всем файлам в системе. Можно понять, поскольку иначе менеджеры попросту не будут работать — проблема в том, что степень надежности подобных приложений иногда нельзя проверить. Менеджеров с открытым исходным кодом не стоит бояться, но можно ли доверять коммерческим аналогам? Некоторые приложения для галереи и клиенты социальных сетей сканируют даже те части системы, где им совершенно нечего делать.

Постоянные и своевременные обновления

Интегрированные менеджеры файлов никогда не конфликтуют с системой — они выглядят и работают органично, обновляясь параллельно самой ОС. А вот многие сторонние альтернативы будто застыли во времени: некоторые из самых популярных опций появились еще во времена Android Ice Cream Sandwich, и с тех пор почти не изменились. В этом не было ничего зазорного, когда почти каждое приложение для Android выглядело не похожим на другие, но то время давно прошло. Теперь многие предпочитают аккуратный, стильный дизайн.

Лучшая оптимизация для больших экранов

Нативные приложения обычно лучше приспособлены для крупных диагоналей. Например, при использовании стандартного менеджера Samsung на ПК, типы файлов и папки заполняют пространство сбоку, что позволяет быстро ориентироваться в содержимом директорий. Хотя некоторые сторонние менеджеры тоже неплохо адаптированы для больших экранов, многие не могут похвастать достойной оптимизацией. Одни выглядят как растянутые мобильные приложения, другие — как два мобильных приложения бок-о-бок.