GSMArena: в сеть слили характеристики Xiaomi 18 Pro Max

В Китае появились первые утечки о будущем флагмане Xiaomi 18 Pro Max. Подробности опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) на платформе Weibo, сообщает GSMArena.

По его данным, смартфон получит 6,9-дюймовый плоский LIPO OLED-дисплей с крайне узкими симметричными рамками, которые будут еще тоньше, чем у предыдущей модели. Экран сможет снижать яркость до 1 нита при сверхнизком освещении и будет поддерживать цветовое пространство BT.2020.

Ожидается, что устройство оснастят новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, выполненным по 2-нм техпроцессу.

Предыдущая серия – Xiaomi 17 – была представлена 25 сентября 2025 года. Текущее поколение получило кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч (6330 мАч в глобальной версии), дополнительный задний дисплей в версиях Pro и Pro Max, а также основной фотосенсор Light Fusion 950 на 50 Мп.