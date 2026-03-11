Солнечная активность упала до минимума с 2022 года

Среднемесячное число солнечных пятен по итогам января-февраля 2026 года опустилось до 78,2 — это минимальный показатель с августа 2022 года. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что глобальная активность падает быстрее прогнозов, и пока февральский спад рассматривают как возможную флуктуацию — случайное отклонение какой-либо величины.

Для сравнения: в пике текущего цикла, в августе 2024 года, среднемесячное число пятен достигало 216 — это максимум за последние 20 лет. Показатель солнечной активности измеряется единообразно с 1749 года и считается главным индикатором состояния светила.

Учёные обращают внимание, что глобальная активность Солнца падает значительно быстрее, чем ожидалось. Прогноз на февраль составлял 114,8, а устойчивое снижение ниже 80 предполагалось не раньше середины 2027 года. Поэтому нынешний спад пока предварительно рассматривают как случайную флуктуацию, а не устойчивый тренд.