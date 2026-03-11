Массовый сбой в работе Telegram произошел в России

В работе мессенджера Telegram в России произошел очередной массовый сбой. Об этом в среду, 11 марта, свидетельствуют данные инфографиков сайта Downdetector, который отслеживает работоспособность сайтов.

© Вечерняя Москва

Согласно информации на графике, рост жалоб начался примерно после 14:55 по Москве. Уже к 15:15 количество обращений приблизилось к отметке 400 и на момент публикации материала продолжало расти.

До этого в пике за последние сутки на работу мессенджера пожаловались лишь восемь человек.

Число сетевых сбоев, согласно инфографику, при этом уже перевалило за 500. Больше всего пользователей жалуются на плохую работу веб-версии сайта. При этом, судя по комментариям, проблемы с работой Telegram также наблюдаются и в Казахстане.

10 февраля в работе Telegram также произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее в тот день Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.