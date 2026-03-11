Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал думать о мессенджере MAX, а не о Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что отечественный мессенджер должен стать привлекательнее для пользователей в СНГ, чем его конкуренты.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями. Песков добавил, что на платформе также фиксируется большое количество контента, который может быть опасным для России.