Прошел сбой: российский спутник «Экспресс-АТ1» утерян окончательно

Специалисты ФГУП «Космическая связь» и компании Решетнев, создавшей спутник, не смогли восстановить его работу после недавнего сбоя. В настоящее время эксперты проводят тщательный анализ причин отказа и разрабатывают комплекс мер для минимизации последствий для пользователей.

© Роскосмос

Часть абонентов сможет вновь получить доступ к спутниковому телевидению после перенастройки оборудования на альтернативную орбитальную позицию. Для остальных клиентов компания планирует восстановить услуги в течение ближайшего месяца, обеспечивая непрерывность связи и вещания.

Кроме того, ФГУП «Космическая связь» объявила о проведении тендера на разработку и запуск нового спутника «Экспресс-АТ3», который заменит вышедший из строя аппарат. Согласно планам, новый космический аппарат будет выведен на орбиту к концу 2030 года. Финансирование проекта будет осуществляться полностью за счет собственных средств компании, что позволит ускорить процесс разработки и сократить зависимость от внешних подрядчиков.

Представители компании отметили, что новый спутник будет оснащен современными технологиями для повышения надежности и расширения спектра предоставляемых услуг, включая спутниковую связь и телетрансляцию.