Названы лучшие смартфоны в пределах 20 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти выгодных смартфонов марта, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.
Открывает список Samsung Galaxy A17 4G стоимостью от 10,7 тыс. руб. с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 1100 нит, чипом MediaTek Helio G99, тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, а также защитой IP54 и NFC.
Следом идет Tecno Pova 7 5G, который при цене от 14,9 тыс. руб. может похвастаться необычным дизайном корпуса с LED-подсветкой, IPS-экраном на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью 480 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочего отмечается наличие беспроводной зарядки на 30 Вт, защиты IP64, камеры с разрешением 50 Мп, стереозвука и NFC.
Топ-3 замыкает Oppo A6 Pro за 16,1 тыс. руб. с защищенным по стандартам IP69 и MIL-STD-810H корпусом, 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, яркостью до 1400 нит, чипом Helio G100 и камерой с разрешением 50 Мп. Также гаджет выделяется батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками и наличием NFC.
В подборку также вошли Infinix Hot 60 Pro+ и Poco M8 за 15 и 17,3 тыс. руб. соответственно.