Наскальный «антропоморф» озадачил ученых своим возрастом

Рисунки в пещере Фон-де-Гом на юго-западе Франции давно считаются шедеврами палеолитического искусства, однако точный возраст большинства из них оставался загадкой. Теперь специалистам под руководством Национального центра научных исследований CNRS впервые удалось получить надёжные датировки двух изображений - и одно из них преподнесло совершенно неожиданный результат.

© Российская Газета

Камнем преткновения при датировке наскальной живописи традиционно служит отсутствие органики: радиоуглеродный анализ требует углерода, а минеральные краски его не содержат. Авторы работы обошли это препятствие, совместив радиоуглеродный метод с гиперспектроскопией - технологией, позволяющей измерять отражение света в каждой точке поверхности и тем самым восстанавливать химический состав пигмента. Именно она показала, что в чёрных линиях обоих рисунков скрыты следы древесного угля - органического материала, пригодного для датировки.

С изображением бизона всё оказалось относительно просто. Его нарисовали между 13 461 и 13 162 годами до нашей эры. Антропоморфная фигура - то ли лицо, то ли маска - дала куда более запутанную картину. Разные линии одного и того же рисунка относятся к разным эпохам: одни восходят к периоду от 15 981 до 14 246 года до нашей эры, тогда как само "лицо" датируется значительно позже - 8993-8590 годами до нашей эры.

Судя по всему, на протяжении нескольких тысячелетий разные люди возвращались к этому изображению и дорисовывали его, превращая в своеобразный многослойный документ эпохи.