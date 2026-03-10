Аналитики предупредили о резком росте цен на ноутбуки

Рост розничных цен на ноутбуки может достигнуть 40%, если текущие тенденции на рынке компонентов сохранятся. Об этом говорится в исследовании TrendForce.

Основными факторами называются ослабление спроса на готовые устройства, а также значительное подорожание ключевых комплектующих, прежде всего памяти и процессоров. По данным аналитиков, с начала 2026 года предложение модулей DRAM и накопителей NAND Flash для ноутбуков заметно сократилось, что привело к росту цен и увеличению дефицита отдельных компонентов. В результате производители сталкиваются с повышенной неопределенностью при планировании закупок.

В обычной структуре себестоимости на память и твердотельные накопители составляет около 15% стоимости комплектующих ноутбука, однако после нескольких кварталов роста цен ожидается, что уже в первом квартале 2026 года эта доля может превысить 30%.

При таком сценарии розничная стоимость ноутбука стоимостью около $900 может увеличиться более чем на 30% только для сохранения рентабельности по всей цепочке поставок, считают аналитики.

Вместе с тем давление на себестоимость создает рост цен на один из наиболее дорогих компонентов системы — процессоры. Если их тоже затронет подорожание, совокупная доля в структуре комплектующих может увеличиться примерно с 45% до 58%.

В этом случае производители и дистрибьюторы, стремясь сохранить текущий уровень маржинальности, могут быть вынуждены поднять розничные цены почти на 40%.