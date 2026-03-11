В России испытают аналог Starlink

Весной текущего года пройдут испытания прототипа стратосферного беспилотника «Аргус», который будет вести разведку и раздавать высокоскоростной интернет.

Об этом сообщили ТАСС в АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).

«Этой весной компания Stratolink (резидент ЦБСТ) поднимет в небо прототип стратосферного БПЛА «Аргус». Демонстратор будет иметь малое крыло», — заявили в организации.

Там уточнили, что летные испытания дрона нужны для проверки аэродинамической компоновки и других инженерных решений. Ожидается, что БПЛА получит крыло размахом 40 м. Аппарат сможет находиться в воздухе до 40 дней, отметили в ЦБСТ.

«Он будет нести полезную нагрузку 40 кг — этого должно хватить для ведения оптической разведки, обеспечения ретрансляции, раздачи интернета 4G или 5G», — добавили в организации.

Речь идет об аналоге системы спутниковой связи Starlink. По данным разработчиков, главной особенностью «Аргуса» является его способность работать на высотах от 15 до 24 км. Эта зона недоступна для большинства привычных средств противовоздушной обороны (ПВО), включая переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Игла» и «Верба», которые могут подниматься на высоту 12-15 км.

«Аргус» сможет передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Беспилотник будет использовать солнечную энергию, которая позволит ему находиться в полете почти неограниченное время. Управление будет осуществляться в автоматическом или ручном режиме. Дрон сможет зависать в воздухе, а также работать как «глушилка» спутниковой навигации и связи.