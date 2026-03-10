Суд оштрафовал Google еще на 11,4 млн рублей
Столичный Таганский суд оштрафовал компанию Google LLC за неудаление запрещенной информации еще на 11,4 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Организацию привлекли к ответственности за три нарушения, связанных с неудалением владельцем сайта либо информационного ресурса информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению таких данных предусмотрена российским законодательством.
«Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения», - постановил суд.
Корпорации назначили штраф в размере 3 млн 800 тысяч рублей по каждому из трех эпизодов.
Ранее Google оштрафовали более чем на 16 млрд рублей по статье КоАП, предусматривающей наказание за несвоевременную уплату назначенного ранее штрафа.