Apple начнет печатать корпуса своих устройств на 3D-принтере

Компания Apple рассматривает возможность перехода на производство корпусов устройств из алюминия с использованием 3D-печати. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Марка Гурмана из Bloomberg.

© Apple

По данным источника, Apple продвигает идею внедрения 3D-печатных алюминиевых корпусов в будущих устройствах. Такой подход позволит сократить расход металла и повысить эффективность производства. Аналогичная цель преследуется и в новой технологии изготовления алюминия, применяемой в MacBook Neo, где компания стремится минимизировать потери материала и снизить затраты.

Ожидается, что первым устройством с алюминиевым корпусом, напечатанным на 3D-принтере, может стать Apple Watch, а в дальнейшем технология может появиться и в iPhone. Разработка станет продолжением внедрения 3D-печати титана, впервые использованной в Apple Watch Ultra 3. Над проектом работают подразделения компании, отвечающие за промышленный дизайн и операционные процессы.

Кроме того, Марк Гурман отметил, что Apple может расширить бренд Neo на линейку Apple Watch SE, переименовав модель в Apple Watch Neo.

Ранее выяснилось, что Apple работает над новыми премиальными устройствами под брендом Ultra.