В Китае спрогнозировали массовое применение нейроинтерфейсов через 3−5 лет

Китай может вывести нейроинтерфейс «мозг-компьютер» (BCI) на уровень практического использования в течение трех-пяти лет.

Такое мнение высказал директор Сычуаньского института наук о мозге Яо Дэчжун. По его словам, по мере созревания продуктов они постепенно начнут служить населению. Новый пятилетний план экономического развития относит BCI к числу ключевых будущих отраслей — наряду с квантовыми технологиями, 6G и термоядерным синтезом.

В стране уже ведутся более десяти клинических испытаний инвазивных нейроинтерфейсов, и по этому показателю Китай сравнялся с США. В этом году планируется привлечь свыше 50 пациентов. В ряде пилотных провинций некоторые методы BCI-терапии включены в медицинскую страховку, отметил Яо Дэчжун.

Китайские ученые разрабатывают как инвазивные, так и малоинвазивные и неинвазивные интерфейсы. Малоинвазивные системы, размещаемые на поверхности мозга, снижают риски осложнений.