В России частично пропал прием спутникового ТВ
Телекоммуникационный космический спутник «Экспресс-АТ1» потерпел аварию и вышел из строя. Аппарат безвозвратно утерян, у клиентов пропал прием спутникового телевидения. Об этом сообщает ФГУП «Космическая связь».
Инцидент произошел 4 марта.
«Произошла авария на космическом аппарате «Экспресс-АТ1», работающем в 56 гр в.д., — моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин», — сказано в сообщении ФГУП.
Попытки инженеров восстановить работу аппарата не увенчались успехом, во ФГУП признали, что «теперь спутник можно считать утерянным».
Причины аварии анализируются.
У ряда потребителей приём спутникового телевидения будет восстановлен в ближайшие дни, им необходимо будет перенастроить оборудование на другую орбитальную позицию. У остальных абонентов спутниковое ТВ появится в течение месяца.
Предприятие объявило конкурс на новый спутник, который должен заменить вышедший из строя «Экспресс-АТ1».
5 млн абонентов спутникового телевидения в Сибири остались без сигнала
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за международно-правовое регулирование низкоорбитальных спутниковых систем.