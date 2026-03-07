В России частично пропал прием спутникового ТВ

Телекоммуникационный космический спутник «Экспресс-АТ1» потерпел аварию и вышел из строя. Аппарат безвозвратно утерян, у клиентов пропал прием спутникового телевидения. Об этом сообщает ФГУП «Космическая связь».

© Роскосмос

Инцидент произошел 4 марта.

«Произошла авария на космическом аппарате «Экспресс-АТ1», работающем в 56 гр в.д., — моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин», — сказано в сообщении ФГУП.

Попытки инженеров восстановить работу аппарата не увенчались успехом, во ФГУП признали, что «теперь спутник можно считать утерянным».

Причины аварии анализируются.

У ряда потребителей приём спутникового телевидения будет восстановлен в ближайшие дни, им необходимо будет перенастроить оборудование на другую орбитальную позицию. У остальных абонентов спутниковое ТВ появится в течение месяца.

Предприятие объявило конкурс на новый спутник, который должен заменить вышедший из строя «Экспресс-АТ1».

