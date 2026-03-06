Ученые выяснили, когда комары начали кусать людей

Группа ученых отправилась вглубь лесов Сундаленда, Малайского полуострова, Суматры, Явы и Борнео, чтобы собрать личинки комаров 11 видов и понять эволюционные истоки «антропофилии» комаров - их привязанности к человеку. Из исследования, опубликованного в журнале Nature, следует, что комары кусают людей уже почти два миллиона лет.

Ученые заявляют, что результаты исследования могут дать «важные сведения для смягчения последствий новых заболеваний, которые провоцируются патогенами, переносимыми комарами». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от болезней, передаваемых комарами, во всем мире умирает более 600 тысяч человек.

Согласно новому исследованию, комары впервые начали питаться кровью людей, передавая им болезнетворные микробы, в эпоху плейстоцена, около 1,8 миллиона лет назад, в Юго-Восточной Азии.

«Мы не ожидали, что это произошло так давно», - заявила Кэтрин Уолтон, соавтор исследования, английский эволюционный биолог.

Исследователи предполагают, что для того, чтобы у насекомых развилось предпочтение к людям, люди должны были присутствовать в регионе в больших количествах. Сегодня несколько видов комаров остаются «в высшей степени антропофильными», а также очень «эффективными» переносчиками малярии.

Комары Anopheles Leucosphyrus, переносящие малярию, имеют разные предпочтения. Некоторые питаются кровью животных, обитающих в кронах деревьев в лесу (обезьяны, гиббоны и орангутаны) другие - кровью людей, а некоторые - кровью и тех, и других. Используя генетические данные и компьютерные модели, ученые восстановили эволюционную историю Anopheles Leucosphyrus.

По мнению ученых, антропофилия могла развиться однажды у предков современных комаров «в качестве альтернативы»: возможно, в ответ на колонизацию Юго-Восточной Азии ранними гомининами. Консервативные оценки относят появление Homo erectus (человека прямоходящего) в Китае не менее чем на 1,6-1,7 миллиона лет назад, а возможно, и 2,4 миллиона лет назад. Однако хронология колонизации гомининами Юго-Восточной Азии остается спорной.

В более поздний период плиоцена открытые леса сменились саваннами, что вынудило наземных млекопитающих адаптироваться к новым условиям обитания. Обилие наземных видов могло спровоцировать «адаптивную эволюционную инновацию» в способе поиска комарами своих жертв.