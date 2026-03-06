Эксперты объяснили, как будет работать в России автономный интернет

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), к 2028 году в стране планируется создать полностью автономный интернет. Речь идет о следовании примеру китайской модели «Золотого щита», что предполагает возможность подключения к сети без внешней части, объяснили эксперты в беседе с Tsargrad.tv.

Автономный интернет отличает способность существования при отключении внешних каналов – например, несмотря на это, по-прежнему будет возможность пользоваться «Госуслугами» и сайтами российских компаний, объяснил IT-аналитик Эльдар Муртазин.

«Всё, что находится снаружи, оно будет не то, чтобы закрыто, а недоступно. То есть автономность и обеспечивается тем, что мы можем существовать без внешней части сети, — добавил он. — В экстремальных условиях это может означать фактически отключение России от всего мира, то есть такое возможно, у нас это, на секундочку, законодательно прописано теперь. Поэтому да, мы идем к этому полным ходом».

В целом ориентирование на создание автономного интернета говорит о том, что к 2030 планируется приблизиться к технологическому суверенитету по примеру «Золотого щита» в Китае, однако у России нет таких возможностей, отметил IT-эксперт Денис Кусков. Он напомнил, что сегодня РФ продолжает использовать китайские комплектующие для всей техники, включая волокна оптических линий связи.

«Базовые станции практически все тоже делаются на китайском оборудовании и комплектующих. Поэтому в данном случае, да, у нас есть подвижки, мы должны создать свою группировку низкоорбитальных спутников», — отметил Кусков.

В РФ также налаживают отдельные производства, но говорить о том, что это позволит к 2028 году достичь технологического суверенитета, нельзя, заключил эксперт.

До этого «Газете.Ru» в пресс-службе РАЭК сообщили, что к 2028 году РФ завершит ключевые этапы формирования автономной цифровой инфраструктуры, способной функционировать независимо от глобальной сети в условиях санкций. К 2030 году Россия может достичь практически полного технологического суверенитета в ключевых секторах. Модель цифрового развития все больше будет напоминать китайский подход «интернет-государства», где информационные потоки строго регулируются, а технологии опираются на внутренние ресурсы, подчеркнули в РАЭК.