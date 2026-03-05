Открыт "обреченный" горячий субнептун

Международная группа астрономов обнаружила горячую экзопланету у близкой звезды TOI-5734. По размеру она примерно вдвое больше Земли.

© Российская Газета

Планету нашли по данным аппарата TESS и прибора HARPS-N. Как сообщает Phys.org, первые намеки на нее появились в 2022 году, когда TESS заметил транзитный сигнал на кривой блеска TOI-5734.

Звезда, также известная как TIC 9989136, находится в 106 световых годах от Земли. Ее радиус составляет 0,64 радиуса Солнца, а масса - около 0,72 солнечной.

Дальнейшие наблюдения команды под руководством Симоне Филомено из Римской астрономической обсерватории подтвердили, что сигнал связан именно с планетой.

Новый мир получил обозначение TOI-5734 b. Его отнесли к горячим субнептунам. Радиус планеты в 2,1 раза больше земного, а масса - в 9,1 раза. Она делает оборот вокруг звезды каждые 6,18 дня и находится от нее примерно в 0,06 астрономической единицы. Равновесную температуру TOI-5734 b оценили в 415 градусов Цельсия.

Астрономы считают, что TOI-5734 b может быть каменистой планетой, почти лишившейся первичной атмосферы. По расчетам, она полностью исчезнет в течение 300 миллионов лет.