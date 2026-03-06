Apple выпустила обновление с исправлениями и оптимизациями для iPhone

Apple выпустила iOS 26.3.1 для iPhone. Эта версия не содержит каких-либо существенных новых функций и в основном направлено на исправление ошибок и повышение производительности.

© mobidevices.com

iOS 26.3.1, уже доступная для загрузки, как и ожидалось, сосредоточена на внутренних улучшениях, а не на новых функциях. Основная цель – устранение недавних проблем с производительностью и системных ошибок, с которыми сталкивались пользователи.

Стоит напомнить, что около двух недель назад компания выпустила iOS 26.3, которая включала значительные новые функции. Это обновление представило систему «Перенос на Android», разработанную в сотрудничестве с Google, а также функцию «Ограничение доступа к конфиденциальным данным о местоположении», ориентированную на защиту конфиденциальности.

iOS 26.3.1 является дополнительным обновлением, направленным на устранение проблем, возникших после выхода более крупного обновления. Подобные промежуточные обновления обычно важны для устранения уязвимостей безопасности и оптимизации работы батареи. Поэтому поддерживаемым моделям iPhone стоит установить обновление как можно скорее. Для этого перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

В настоящее время Apple проводит бета-тестирование iOS 26.4. Ожидается, что эта версия будет выпущена в конце марта или начале апреля текущего года.