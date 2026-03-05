Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг Android-смартфонов, основанный на отзывах пользователей.

© Nubia

Лидером подборки оказался флагманский Nubia Z80 Ultra, которым довольны 98,67% пользователей. В топ-3 также вошли Huawei Mate 70 Pro+ и Huawei Mate 70 Pro с оценкой 98,47% и 98,42% соответственно.

За ними следуют Oppo K13 Turbo 5G (97,62%), Xiaomi 15S Pro (97,12%), Oppo Find X8 Ultra (95,42%) и Oppo Find X8S (94,24%).

С восьмого по десятое места расположились OnePlus Ace 6 с оценкой 94,19%, Honor Magic 8 (94,05%) и Realme Neo 8 с 93,97% положительных отзывов.

Примечательно, что час флагманских устройств в топе — прошлогодние модели, имеющие более современные версии.

AnTuTu подчеркивает, что их рейтинг формируется на основе отзывов пользователей, а не технических характеристик. Общий балл устройства зависит от положительных оценок.

В начале марта разработчики опубликовали аналогичный рейтинг гаджетов Apple, где неожиданным лидером в категории смартфонов оказался провальный iPhone.