Атаки Ирана на дата-центры Amazon исчерпывают мощности провайдера

Amazon предупредила клиентов о возможных проблемах с работой сервисов после атак иранских беспилотников по объектам ее облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание SecurityWeek.

По данным компании, два дата-центра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) получили прямые повреждения в результате ударов, а еще один объект в Бахрейне пострадал после падения беспилотника рядом с инфраструктурой. В AWS сообщили, что атаки вызвали структурные повреждения, перебои в подаче электроэнергии и в ряде случаев привели к срабатыванию систем пожаротушения, что вызвало дополнительный ущерб от воды.

По состоянию на вечер вторника компания сообщила о прогрессе в восстановлении работы дата-центров в ОАЭ. В отличие от прошлых сбоев AWS, связанных с программными проблемами и вызывавших глобальные перебои, текущая ситуация привела лишь к ограниченным локальным нарушениям.

AWS обеспечивает облачную инфраструктуру для множества популярных онлайн-сервисов, а также для государственных учреждений, университетов и бизнеса. Компания рекомендовала клиентам, использующим серверы на Ближнем Востоке, временно перенаправить трафик в другие регионы и по возможности перенести вычислительные мощности за пределы ОАЭ и Бахрейна.

Профессор информационных технологий Университета Нотр-Дам Майк Чаппл отметил, что архитектура AWS обычно устроена так, чтобы потеря одного дата-центра не оказывала серьезного влияния на работу сервисов. Нагрузка может быть распределена между другими центрами в той же зоне доступности. Однако потеря нескольких дата-центров одновременно может привести к серьезным проблемам из-за нехватки вычислительных мощностей.

Amazon не раскрывает точное число своих дата-центров, но сообщает, что они распределены по 39 географическим регионам. На Ближнем Востоке такие регионы расположены в ОАЭ, Бахрейне и Израиле. Каждый регион включает как минимум три зоны доступности – отдельные дата-центры, находящиеся на расстоянии друг от друга и соединенные высокоскоростными сетями.