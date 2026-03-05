Ученый рассказал, когда на Земле совсем не будет магнитных бурь

Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури вплоть до 2028 года, следующие три года бурь не будет совсем. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, хоть активность Солнца и будет снижаться, ближайшие два года бурь будет много.

Ученый рассказал, что именно корональные дыры являются причиной магнитных бурь на Земле во время снижения активности Солнца. Так, несмотря на то, что 22-25 февраля с солнечной поверхности исчезли все пятна, на Земле прошла магнитная буря среднего уровня.

В настоящее время происходит 25-й солнечный цикл, зафиксированный людьми. Продолжительность каждого — примерно 11 лет, текущий уже перешел к снижению после достижения пика в 2024 году.

7 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.