Когда Антарктика в последний раз была свободной от льда?

Антарктика почти целиком покрыта толстым, многокилометровым слоем льда. Но Южный полюс не всегда был ледяным местом. Портал livescience.com рассказал, когда Антарктика в последний раз была свободна от льда.

© Unsplash

Антарктическая ледовая шапка сформировалась сравнительно недавно по геологическим меркам. По мнению большинства специалистов, это произошло 34 млн лет назад, а раньше, без льда, Антарктика была похожа на нынешний север Канады — тундра и хвойные леса.

Глобальные температуры — ключевой фактор, влияющий на ледовые шапки. Примерно 50 млн лет назад мир был на 14 градусов Цельсия теплее, чем сегодня, но в течение последовавших 16 млн лет температуры стабильно падали. К 34 млн лет назад, или на эоцен-олигоценовой границе, климат был уже всего на 8 градусов теплее.

Но что привело к падению температуры, и действительно ли этого хватило для формирования льдов? Вероятно, есть два фактора. Первый — изменения в концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, а второй — движение континентов. В частности, открытие пролива Дрейка между Южной Америкой и Антарктикой.

Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем больше тепла накапливает планета — и тем теплее она становится. 60-50 млн лет назад концентрация газа в атмосфере планеты была очень высокой, 1 000 или 2 000 частей на миллион, или в 2,5-5 раз выше, чем сегодня. Однако вдоль эоцен-олигоценовой границы углекислого газа стало меньше, и это снижение гарантированно сопровождалось бы охлаждением глобального климата, которое и могло привести к формированию льдов.

Но на антарктическом континенте могло произойти и локальное похолодание из-за движения тектонических плит. Появление пролива Дрейка привело к формированию циркумполярного течения — вода огибала Антарктику по кругу, тем самым изолировав ее от остального мира. Теплым массам воздуха было сложнее пересечь океан, что, в свою очередь, сделало Антарктику холоднее.

Тектонические плиты также прямо повлияли на уровни углекислого газа. Выветривание скал и вулканическая активность — части углеродного цикла, поэтому в течение тысяч лет геологические процессы могут смещать баланс газов в атмосфере.

Хотя не все детали выяснены на 100%, большинство специалистов считают, что оледенение Антарктики произошло именно 34 млн лет назад, отталкиваясь от химических сигнатур в отложениях скалистых платформ. Атомы кислорода существуют в двух формах: кислород-16 (обычный) и 18 (тяжелый). Континентальный лед содержит больше обычного, а океаны — тяжелого, особенно когда ледяные шапки большие.