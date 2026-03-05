Найдено необычное ископаемое с «теркой» вместо зубов

В бразильской формации Педра-де-Фого палеонтологи обнаружили необычные окаменелости — девять челюстных костей древнего позвоночного. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кости нашли в высохшем русле реки, среди пород раннего пермского возраста — примерно 275 миллионов лет.

Других частей скелета рядом не оказалось. Тем не менее одних челюстей хватило, чтобы описать новый вид, получивший название Tanyka amnicola. Слово Tanyka происходит из языка гуарани и означает «челюсть», а amnicola переводится как «живущая у реки».

Странная челюсть

Кости длиной около 15 сантиметров оказались изогнутыми. Зубы были направлены не вверх, как у большинства животных, а в стороны. Внутренняя поверхность челюсти, которая у человека обращена к языку, у этого существа «смотрела» к небу и была покрыта множеством мелких зубчиков. Они образовывали шершавую поверхность, напоминающую терку.

«Таника происходит из древней линии, о существовании которой до наших дней мы не знали, и это просто очень странное животное. У нее какая-то странная деформация челюсти, которая сводила нас с ума, пока мы пытались ее понять. Мы годами ломали голову над этим, гадая, не является ли это какой-то деформацией», — говорит Джейсон Пардо из Field Museum.

Сначала исследователи действительно подозревали патологию. Но девять экземпляров с одинаковым изгибом убедили их в обратном.

«Так что это не деформация, это просто особенность строения животного».

Ученые предполагают, что зубчики нижней челюсти соприкасались с аналогичной структурой на верхней. Такая «жующая» система характерна для травоядных. По мнению Хуана Карлоса Сиснероса из Федерального университета Пиауи, животное, по крайней мере частично, питалось растениями.

«Мы предполагаем, что зубчики на нижней челюсти терлись о похожие зубы на верхней стороне рта. Зубы соприкасались друг с другом, что создает относительно уникальный способ питания», — объясняет Пардо.

Живое ископаемое своего времени

Таника относилась к так называемым стволовым четвероногим — ранней ветви позвоночных, от которой впоследствии произошли рептилии, птицы, млекопитающие и амфибии. Эта древняя линия разделилась на формы, откладывавшие яйца на суше, и тех, чьи яйца нуждались в воде. Большинство стволовых форм исчезли, но некоторые сохранялись параллельно с более «продвинутыми» потомками.

Пардо сравнивает Танику с утконосом — представителем древней яйцекладущей линии млекопитающих. В эпоху, когда уже существовали более современные четвероногие, она оставалась носителем архаичных черт. По сути, это было «живое ископаемое» своего времени.

Пробелы в летописи

О внешнем виде животного известно немного. По аналогии с родственными формами исследователи предполагают, что оно напоминало саламандру с удлиненной мордой и достигало около метра в длину. Судя по типу пород, обитало вблизи озер.

275 миллионов лет назад нынешняя Бразилия входила в состав суперконтинента Гондвана, объединявшего Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктиду. Для раннего пермского периода находок из этих регионов крайне мало. Поэтому каждая новая форма помогает понять, как были устроены древние экосистемы.