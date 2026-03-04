Названа разница между дешевыми и дорогими смартфонами

Журналисты издания BGR перечислили детали, которыми отличаются дорогие и доступные смартфоны. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов заметки, главное отличие между флагманским и дешевым телефоном заключается в классе и мощности процессора. Также имеет значение оперативная память и графический ускоритель. Самыми распространенными моделями чипов для премиальных гаджетов они назвали Snapdragon, Tensor, Exynos и Dimensity.

Журналисты подчеркнули, что флагманы обычно имеют не меньше 12 гигабайт оперативной памяти — это позволяет им быстро работать и держать в фоне несколько приложений. В свою очередь, устройство с 4 гигабайтами оперативной памяти может тормозить и не будет открывать несколько приложений одновременно. Дополнительным признаком дорогого девайса назвали высококлассный дисплей.

Также часто дешевые модели выпускаются с посредственной камерой, тогда как флагманы получают несколько объективов, которые снимают на уровне профессиональных фотоаппаратов.

В конце специалисты отметили, что в базовых задачах дорогие и дешевые устройства могут работать примерно одинаково. По их словам, если потребитель планирует использовать телефон для звонков и соцсетей, то можно не тратиться на флагманский аппарат.

