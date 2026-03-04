Ученые объявили о скором «поцелуе планет»

В марте россиян ждет редкое астрономическое явление — соединение трех планет: Венеры, Сатурна и Нептуна. Венера будет главным ориентиром: она появится на западе низко над горизонтом как яркая белая звезда. Рядом, на расстоянии около градуса, можно заметить Сатурн, а для наблюдения Нептуна потребуется бинокль или телескоп, пишет naked-science.ru.

Как рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров, уникальность события — в редкости именно такой комбинации планет. Венера обходит Солнце за 225 дней, Сатурну нужно почти 30 лет, Нептуну — 165 лет. Такое сочетание случается не чаще одного-двух раз в десятилетие.

Лучше всего наблюдать соединение 7 и 8 марта с 16:40 до 17:30 по московскому времени. Увидеть «поцелуй» смогут жители большей части европейской территории России, Урала и центральных регионов при условии ясной погоды и открытого горизонта. В Сибири и за полярным кругом условия будут менее благоприятными из-за светлого неба.

К концу марта Сатурн и Нептун скроются за Солнцем и станут недоступны для наблюдения до конца июля. Это прощальный «поцелуй» перед долгим перерывом. Ученые подчеркивают, что никакого физического влияния на Землю соединение не оказывает — это лишь красивая иллюзия, созданная перспективой.