Четыре мифа о жестких дисках

Жесткие диски — технология давно не новая, но по-прежнему окруженная множеством мифом и заблуждений. Портал howtogeek.com развеял самые популярные мифы о HDD: от «щелчка смерти» до убийственной силы магнитов.

© Unsplash

Форматирование жесткого диска не стирает данные перманентно

На большинстве операционных систем при стандартном, или «быстром», форматировании хранящиеся на накопителе данные, на самом деле, не перезаписываются. В реальности ОС просто вносит изменения в таблицы распределения файлов. Представьте, что ПК врывает страницу с оглавлением из книги: главы и сам текст остаются целыми, но без индекса, подсказывающего, где они находятся.

Поскольку физические магнитные паттерны, представляющие файлы, не подвергаются изменениям, любая базовая программа для восстановления данных может просканировать диск, найти неуказанные в таблицах файлы и привести их в изначальный вид. Для того, чтобы по-настоящему уничтожить информацию на диске, нужно использовать специализированные инструменты, которые перезаписывают каждый сектор мусорными данными.

Магниты легко стирают любой диск

Поп-культура и телевидение популяризовали идею, что обычный домашний магнит достаточно легонько провести над компьютером или жестким диском — и они моментально придут в негодность. Конечно, для более старых магнитных накопителей, вроде гибких дисков, это правда — но не для современных HDDю

Данные на жестких дисках хранятся на блюдцах, которые покрыты высокочувствительным магнитным материалом, но они обладают очень высокой коэрцитивной силой. То есть, HDD хорошо сопротивляются изменениям в магнетизации. Для того, чтобы физически повредить данные, нужны невероятно мощные неодимовые магниты — такие же, что стоят внутри самого диска. Они контролируют быстрые, точные движения пишущих головок. Так что если бы HDD были уязвимы к обычным магнитным помехам, то они буквально стерли бы сами себя изнутри.

Домашние магниты, магниты от холодильников, офисные игрушки и даже не экранированные стерео-колонки попросту не генерируют достаточно сильное магнитное поле, чтобы пробить надежный металлический корпус жесткого диск. Для такого «форматирования» потребуется гораздо более серьезное снаряжение — например, индустриальный размагничиватель, который создан специально для генерирования мощнейших магнитных импульсов.

Если диск не щелкает, то с ним все хорошо

Печально известный «щелчок смерти» хорошо знаком пользователям ПК — он считается четким сигналом, что жесткий диск вот-вот придет в негодность, и пора создавать резервные копии данные. Но, хотя повторяющиеся, ритмические щелчки действительно являются симптомом серьезной проблемы, отсутствие этого звука не значит, что HDD в полном порядке.

Жесткие диски — очень сложные механические устройства, и сломаться в них может много что. Например, постепенное накопление битых секторов не определить по звуку, и оно часто убивает накопители. Не говоря уже о сожженных компонентах на плате, замыканиях или деградации прошивки. Даже моторчик, вращающий блюдца, может отказать втихую.

Внешние жесткие диски — обычные HDD в другом корпусе

На протяжении долгого времени это было правдой; многие ранние внешние диски и впрямь не отличаются от внутренних, как и некоторые из нынешних, более крупных моделей. Но в реальности производители давно изменили архитектуру подобных устройств, чтобы снизить стоимость производства, уменьшить габариты и улучшить электропитание.

Пожалуй, самое важное различие заключается в печатной плате, прикрепленной ко дну диска. Если у обычных HDD там размещен стандартный SATA-коннектор, который можно подключить к материнской плате ПК, то у внешних к плате приварен USB-порт. Таким образом, если хрупкий коннектор вдруг сломается или контроллер мостика откажет, то просто разобрать внешний диск и подключить его к компьютеру другим способом не получится. У него попросту нет нужного интерфейса.

Помимо этого, многие производители внешних дисков встраивают шифрование прямо в чип USB, даже если пользователь никогда не воспользуется возможностью поставить пароль. Если окружающая электроника придет в негодность, то данные на блюдцах останутся зашифрованными и нечитаемыми — не важно, получится ли физически подключить плату к специализированному оборудованию.