OpenAI разрабатывает аналог GitHub

OpenAI начала разрабатывать новое приложение для размещения кода, которое может заменить сервис Microsoft — GitHub, сообщает Reuters со ссылкой на издание The Information, источник которого знаком с проектом разработки сервиса. Решение о создании аналога обусловлено тем, что в последние месяцы инженеры ИИ-компании стали часто сталкиваться со сбоями в работе GitHub.

Проект разработки находится на ранней стадии, поэтому в ближайшие месяцы он не будет завершен. Предполагается, что при создании новой платформы OpenAI сделает ее доступной для пользователей за плату, отмечает The Information.

В конце февраля Bloomberg написал , что разработчик ChatGPT привлек $110 млрд при оценке в $840 млрд. Ключевыми инвесторами стали Amazon (вложил $50 млрд), Nvidia и SoftBank (по $30 млрд каждая).