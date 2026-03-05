Мессенджер Илона Маска стал доступен тестировщикам на iPhone

Компания Илона Маска начала тестирование отдельного сервиса для обмена сообщениями, связанного с экосистемой социальной платформы X, под названием X Chat. Об этом сообщает PCMag.

© Газета.Ru

Бета-версия мессенджера стала доступна владельцам устройств на базе iOS через платформу TestFlight. Как отмечают журналисты, первоначальная квота тестирования в тысячу пользователей была заполнена менее чем за два часа. После этого разработчики расширили программу до пяти тысяч участников.

По словам продуктового дизайнера xAI Майкла Босвелла, команда работала над приложением несколько месяцев и теперь ждет обратной связи от пользователей. Он отметил, что X Chat разрабатывался как самостоятельный продукт, а текущий этап тестирования позволит доработать сервис перед более широким запуском.

Функционально приложение во многом повторяет возможности раздела личных сообщений социальной сети X (ранее Twitter), который в конце прошлого года получил масштабное обновление. Среди заявленных функций — создание зашифрованных чатов, отправка медиафайлов, установка пароля на переписку, редактирование сообщений и их автоматическое удаление по таймеру.

Одним из ключевых элементов позиционирования X Chat является безопасность. Илон Маск ранее заявлял, что сервис использует одноранговую модель шифрования, которую он сравнивал с архитектурой Bitcoin. При этом предприниматель не раз критиковал существующие мессенджеры, включая WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Signal, ставя под сомнение их уровень защищенности.